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Ereğli'de Denize Giren Kişi Boğuldu

Ereğli'de Denize Giren Kişi Boğuldu

Yaşam Haberleri

Alaplı Balıkçı Barınağı arkasındaki 'cennet' olarak tanımlanan sahilde, aile üyelerinin de bulunduğu açıktaki tekneden denize giren Emrullah Özmen (45) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Özmen, yakınlarının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ereğli ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alaplı Balıkçı Barınağı arkasındaki "cennet" olarak tanımlanan sahilde, aile üyelerinin de bulunduğu açıktaki tekneden denize giren Emrullah Özmen (45) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Özmen, yakınlarının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Yaşam

Ereğli Yaşam Haberler

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