Ereğli'de Denize Giren Kişi Boğuldu

Alaplı Balıkçı Barınağı arkasındaki 'cennet' olarak tanımlanan sahilde, aile üyelerinin de bulunduğu açıktaki tekneden denize giren Emrullah Özmen (45) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Özmen, yakınlarının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.