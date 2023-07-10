Engerek yılanı aracın kaputuna girdi, vatandaş doğaya saldı

Tunceli'de bir otomobilin kaput kısmına giren engerek yılanını bir vatandaş kuyruğundan tutarak yakaladı ve doğaya saldı. Olay, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi.

Aracın kaput kısmına giren engerek yılanını, elleriyle yakalayıp doğaya saldı

TUNCELİ Tunceli'de bir otomobilin kaput kısmına giren engerek yılanını bir vatandaş kuyruğundan tutarak yakaladı ve doğaya saldı.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir otomobilin kaput kısmına engerek yılanı girdi. Aracını durduran sürücü, kaputu açarak bir süre yılanın araçtan çıkmasını bekledi. Yılanın çıkmaması üzerine sürücü yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. O esnada yoldan geçen Barış Aktaş isimli sürücü, uzun uğraşlar sonucu bir çubuk yardımıyla yılanı kuyruğundan kavrayarak araçtan çıkardı. Aktaş, yılanı yeniden doğal ortamına bırakırken araçtakiler yollarına devam etti.