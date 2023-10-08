En Ağır Avokado Yarışmasında Birinci 831 Gramlık Avokado

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Tropikal Meyve Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılan 'En Ağır Avokado' yarışmasında birinci olan avokado 831 gram ağırlığında oldu. Yarışmaya yoğun ilgi gösteren Alanyalı üretici Ünal Serkan Akçocuk, birincilik ödülü olan 10 bin TL'nin sahibi oldu.

En 'ağır' avokadosu olan kazandı

'En Ağır Avokado' yarışmasında birinci 831 gram ağırlığa sahip avokado oldu

ANTALYA - Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Tropikal Meyve Festivali etkinlikleri çerçevesinde 'En Ağır Avokado' yarışmasında birinci 831 gram ağırlığa sahip avokado oldu.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 2. düzenlenen Tropikal Meyve Festivali'nin 3. ve son günü etkinlikleri çerçevesinde 'En Ağır Avokado' yarışması yapıldı. Yarışmaya Alanyalılar yoğun ilgi gösterdi. Bir hassas terazi üzerinde tartılan avokadoların ağırlığı jüri üyeleri tarafından not edildi. Yapılan incelemelerde yarışmada en ağır avokado 831 gram ile üretici Ünal Serkan Akçocuk oldu. Akçocuk birincilik ödülüyle 10 bin TL'nin sahibi oldu.

"Bu seneki yarışma için hırs yaptım."

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan avokado üretici Ünal Serkan Akçococuk geçen sene de bu yarışma katıldığını ama kazanamadığını söyledi. Bu sene için hırs yaptığını belirten Akçococuk "Bu seneki yarışma için hırs yaptım. Bu hırsın sonucunda ürettiğim en ağır avokadoyu seçip beklettim ve burada sundum. Şansımıza en ağırı bizim seçildi. Ağırlığı 831 gram olarak çıktı. Gelecek sene yapılacak yarışma için de 1 kilo 200 gram gibi bir hedefim var " dedi.

Öte yandan yarışmada 760 gramla Ramazan Aslan ikinci seçilirken, Ramazan Ocak ise 756 gramla üçüncü oldu.