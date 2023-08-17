Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü kurtarıldı

Eminönü'nde sabah saatlerinde denize düşen İETT otobüsü 6 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla denizden çıkarıldıktan sonra olay yerine sevk edilen tır ile İETT garajına götürüldü.

Fatih Eminönü'nde sabah saatlerinde park halindeki İETT otobüsü kaymış, denize düşmüş, dibe batan otobüsü kurtarma çalışmaları 6 saat sonunda tamamlanmıştı. Büyük vinçlerin ve dalgıçların yardımıyla otobüs denizden karaya çıkarılmıştı. Burada düzeltilen otobüs daha sonra olay yerine sevk edilen tıra yüklenerek Edirnekapı'da bulunan İETT garajına götürüldü. - İSTANBUL