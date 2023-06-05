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Elazığ'da tellere sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Elazığ'da tellere sıkışan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Elazığ'da tellere sıkışan kedi böyle kurtarıldı

ELAZIĞ Elazığ'da tellere sıkışan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kültür Mahallesi Dal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta gezen kedi duvarların üstünde bulunan tel örgülere sıkıştı. Mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tellere sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam

Elazığ Belediyesi İtfaiye Elazığ kedi Yaşam Haberler

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