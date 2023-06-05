Elazığ'da tellere sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Elazığ'da tellere sıkışan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.