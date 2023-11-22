Elazığ'da öğrenciler polis teşkilatını ziyaret etti

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin polis teşkilatını yakından tanımaları ve yerinde görmelerini sağlamak için çalışmalar yapıyor. Vali Tevfik Gür Ortaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i ziyaret ederek birimleri gezdi.

Elazığ'da polis teşkilatını yakından tanımak ve yerinde görmek isteyen öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i ziyaret ederek birimleri gezdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin polis teşkilatını yakından tanımaları ve yerinde görmelerini sağlamak, gelecek planları ile ilgili meslek seçmelerinde fikir vermek ve polis halk ilişkilerini geliştirmek için çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede 'Hayata İyilik Kat' Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde Vali Tevfik Gür Ortaokulunda bulunan 20 öğrenci, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Karayel, kendisini ziyaret eden öğrencilere, Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar ve çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler, daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni (KGYS) gezerek ekiplerden bilgiler aldı.

Öğrenciler ardından Elazığ Bilim Merkezine götürüldü. Burada bilim müzesini gezen öğrencilere güneş sisteminin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Son olarak öğrencilerin kendilerini geliştirmesi amacıyla deney atölyesinde görevli eğitmenler kontrolünde çeşitli deneyle yaptırıldı. - ELAZIĞ