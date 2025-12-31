Haberler

Sivas'taki Eğribucak Kayalıkları kar yağışı sonrası Mars yüzeyine benzetildi

Sivas'ın Eğribucak Kayalıkları, kar yağışı sonrası Mars yüzeyini andıran görüntüsüyle göz kamaştırdı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bölge, jeolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

SİVAS kent merkezine 25 kilometre mesafedeki, kızıl görüntüsü ve doğal yapısı ile bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kayalıkların doğal kızıl yapısı ile birleşen beyaz örtünün manzarası, havadan görüntülendi.

Merkeze bağlı Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor. Coğrafya alanında çalışan bilim insanları tarafından yapı ve görünüm itibarıyla Mars yüzeyine benzetilen kayalıklar, yaz-kış doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

REHBERLİK EDEBİLECEK ÖZELLİKLER

Yüzeyindeki farklı oluşumları ile dikkat çeken kayalıklar, aynı zamanda ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere yerkürenin tarihi hakkında rehberlik edebilecek özellikleri taşıyor. Yüzeyinde çamur ve kum taşlarının oluşturduğu kızıllık nedeniyle farklılık gösteren ve özellikle yaz aylarında meraklıların sıkça ziyaret ettiği kayalıklarda kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi. Kar yağışı ile geniş bir alanı kaplayan kayalıkların yüzeyinde oluşan beyaz örtü, kızıl zeminle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

