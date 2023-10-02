EGO Otobüsü Kız Öğrencinin Ayağını Ezdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir EGO otobüsünün, lise çıkışı durakta otobüs bekleyen bir kız öğrencinin ayağını ezdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförünün ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da EGO otobüsü, durakta lise öğrencisinin ayağını ezdi iddiası

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bir EGO otobüsünün, lise çıkışı durakta otobüs bekleyen bir kız öğrencinin ayağını ezdiği iddia edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeni Bağlıca Mahallesi, 1136'ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okul çıkış saatinde EGO durağında otobüs beklemeye başladı. İddiaya göre 546 numaralı EGO otobüsünü süren şoför, durağa yaklaştığı esnada bir öğrencinin ayağını ezdi. Öğrencilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı.

Kazayı gören inşaat işçisi Cengiz Işık "Dışarıya çıktığımda bir ses duydum. Öğrenciler çıkmıştı, baya kalabalıktı. Aracın bir iki defa hareket ettiğini gördüm. Oraya gittim. Bir öğrenci yerdeydi ayağı ezilmişti. Ben aracın hareket ettiğini ve çocukları ittiğini gördüm. Sonrasında olay yerine jandarma geldi, olayı anlattık. Ambulans geldi kıza ilk müdahaleyi yaptı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförünün ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.