Eğirdir'de İlk Keşli Yaylası Yörük Şöleni Düzenlendi

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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağacık Köyü'nde ilk kez düzenlenen Yörük Şöleni'nde yüzlerce yörük bir araya geldi. Etkinlikte şiirler okundu, yörük göçü canlandırıldı ve yağmur duası yapıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağacık Köyü Keşli Yaylası'nda ilk defa düzenlenen şenliklerde yüzlerce yörük bir araya geldi.

Bağacık Köyü Birinci Keşli Yaylası Yörük Şöleni'ne yurt içi ve yurt dışından yörük derneklerinin temsilci ve üyeleri katıldı. Eğirdir Bağacık Köyü Muhtarı Osman Başgül ve Mustafa Sağlam öncülüğünde düzenlenen şenlikler katılanların saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı. Mevlit tilaveti ve yağmur duası yapılan şenlikteki etkinliklerde şiirler okundu. Yörük göçünün canlandırıldığı şenlikte, develerin ve göç hayvanlarının yer aldığı yürüyüş ilgi gördü.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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