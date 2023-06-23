Efes Selçuk Belediyesi, Vatandaşların Bank Taleplerini Karşılıyor

Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşların bank taleplerine kendi çalışanları tarafından üretilen banklarla cevap veriyor. Belediye, öz kaynakları ile ürettiği bankları vatandaşların talep ettiği sokaklara yerleştiriyor.

Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşlardan gelen 27 bank talebinin 20'sini karşıladı. Demir atölyesinde Efes Selçuk Belediyesi çalışanları tarafından yapılan banklar, vatandaşların talep ettiği sokaklara yerleştirildi.

Efes Selçuk Belediyesi, yurttaşların bank talebine, çalışanlarının üretimi ile cevap veriyor. Belediyenin öz kaynakları ile ürettiği bankların montajı, yurttaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesaplarında konu ile ilgili, "Siz isteyin, biz yapalım. Biz üretelim, siz keyfini çıkarın. Çalışma arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Banklarımızda nice güzel sohbetler, tebessümler dileriz. Kendimiz ürettik, kentlimize teslim ettik" açıklamasını yaptı.