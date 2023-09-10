Edirne'de anız yangınında kaza: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Edirne'de tarlada yanan anız dumanının kapladığı TEM oyolunda zincirleme 12 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır 1 yaralının da hayatını kaybettiğini, kaza ölü sayısının 2'ye yükseldiğini söyledi. Kazada yaralanan 35 kişinin tedavileri Edirne ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.

Kaza nedeniyle çift yönlü kapatılan Edrirne-İstanbul TEM otoyolunda araçların kaldırılıp, yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle diğer araçlar, Edirne ve Babaeski'den D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.