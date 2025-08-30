Düzce'de Kaybolan Yaşlı Kadın 53 Saat Sonra Bulundu
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal, jandarma ve gönüllülerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda 53 saat sonra fındık bahçesinde yarı baygın halde bulundu. İlk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan Ayşe Battal (81), jandarma, AFAD ve gönüllülerin yürüttüğü arama çalışması sonucu 53 saat sonra fındık bahçesinde yarı baygın halde bulundu.
Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine köy ve çevresinde jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Ekipler, Battal'ı 53 saat sonra evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde yarı baygın halde buldu.
Arama- kurtarma ekiplerince köye getirilen Battal'a ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Battal, tedaviye alındı.
Haber: Musa KESKİN/CUMAYERİ(Düzce),