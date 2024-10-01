Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili sözler!

Kahve kültürünün dünya çapında ne denli önemli bir yere sahip olduğunu göstermek amacıyla ilk kez 2015 yılında Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) tarafından resmi olarak kabul edilen bu özel gün, kahve severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dünya kahve günü ne zaman? Kahve ile ilgili sözler!

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kahve Günü, her yıl 1 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Bu özel gün, kahve severler için kahveye olan tutkunun paylaşıldığı ve kahvenin global kültürdeki yerinin vurgulandığı bir etkinliktir.

KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER

"Sabahlar kahve ile güzel, gün kahve ile başlar."

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." – Türk Atasözü

"Kahve, yalnızca bir içecek değil; insanı hayata bağlayan bir ritüeldir."

"Kahve her şeydir; dostluk, huzur, yalnızlık, sohbet..."

"Kahve içmek, her gün yeniden doğmak gibidir."

"Kahvenin kokusu, kalbin en derin köşelerine kadar işler."

"İyi kahve, kötü bir günü bile güzelleştirir."

"Bir fincan kahve, bir dost sohbeti kadar değerlidir."

"Kahve, insanın ruhunu dinlendiren, aklını temizleyen bir ilaç gibidir."

"Kahve, hayatın acı tatlı anlarını bir fincanda buluşturan içecektir."