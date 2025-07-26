Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış

Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
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Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
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Düğünde erkek tarafının takı takmamasına tepki gösteren gelin, "Kürtler düğünlerinde geline takı takmazmış, ayıpmış. Eşim Baran böyle söyledi" diyerek durumu eleştirdi.

Bir düğünde yaşanan takı krizi dikkat çekti. Gelin, erkek tarafının takı takmamasını eleştirerek, "Kürtler düğünlerinde böyle yaparmış, geline takı takmak ayıpmış. Eşim Baran böyle söyledi" ifadelerini kullandı. Olay kısa sürede gündem olurken, gelinin sözleri farklı tepkilere yol açtı.

"EVLENECEĞİNİZ İNSANLARIN..."

Gönderinin altına "O çok takı takılan düğünler kuzen evliliğinde oluyor. Maksat para içerde kalsın", "Evleneceğiniz insanların örf, adet, geleneklerini öğrenin bir zahmet", "Doğru olan o herkes tanıdığına takar", "Sizin evliliğin temeli de belli oldu", "Allah bu kıza akıl versin. Şu konuların konuşulması çok çirkin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

bizim karadenizde de öyle bi tek orada değil kimin tarafıysan ona takını takarsın çok ilginç bi olay değil :)

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Haber YorumlarıMGk:

Anadolu örf adetleri birdir özümüz Anadolu bizim

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Haber YorumlarıMGk:

Size ne insanların örf adetinden.. kürtler bizim gibi değil düğünün tüm masrafını erkek tarafı karşılar ona da ortak olsaydın ona gelince sıkıntı yok.

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Evlilik boş iş. Herkese sadece bir ev lazım ve yiyecek lazım. Kimse evlenmek istemiyor.

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Haber YorumlarıAhmet sevinçtekin:

Senin söylediğinde ayıp. Eşine takılanda ortak malınız. Sen egoistsin.

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

sonuç itibariyle aynı yastığa baş koymak için söz vermediniz mi ? peki senin cebin benim cebim diye söyleneceksen kusura bakma bu senlik değil eşinle ilgili sorun bu karakteri kabul etmiş .

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