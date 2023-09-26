Düğün alışverişinden dönen çiftin acı sonu

Lüks otomobille tıra arkadan çarpan nişanlı çift hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da nişanlı çift düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobilin tıra çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Yasin Altınkaynakidaresindeki 16 YA 165 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 45 ADU 021 çekici plakalı tıra çarptı. Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.

Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.