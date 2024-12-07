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Down Sendromlu Çocuğun Cami İmamı ile Namazı Gülümsetti

Down Sendromlu Çocuğun Cami İmamı ile Namazı Gülümsetti
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Mersin'de Down sendromlu 11 yaşındaki Emirhan Bayrak, cami imamının yanına oturup namaz kıldı. İmam Halil Erdem, Emirhan'ın sarığını almasının ve ona sarılıp öpmesinin cemaatte coşku yarattığını ifade etti.

MERSİN'de Down sendromlu Emirhan Bayrak (11), namaz sırasında imamın yanına oturup ona eşlik etti. Cami imamı Halil Erdem, "Sarığı kendisine verince mutlu oldu. Bana sarılıp öpmesi cemaati gülümsetti" dedi.

Olay, Silifke ilçesi Taşucu Reşadiye Camisi'nde meydana geldi. Down sendromlu Emirhan, yakınıyla namaz kılmaya geldi. Cemaatle saf tutmak yerine imamın yanına oturan Bayrak, namazını burada kıldı. Namazın ardından Bayrak, imam Halil Erdem'e sarıldı. Erdem de Bayrak'a sarığını verdi. İkilinin sohbeti cemaati gülümsetti. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ONLAR BİZE RABB'İMİZİN EMANETİ'

Cami imamı Halil Erdem, "O gün namazı Emirhan kardeşimizle kıldık. Selam verdiğimde yanımda olduğunu fark ettim. Sarığı kendisine verince mutlu oldu. Bana sarılıp öpmesi, cemaati gülümsetti. İç ısıtan bir görüntü oluştu. Onlar bize Rabb'imizin emaneti, onları mutlu etmek bu kadar kolay dedi. İlçe müftüsü Mehmet Seri Doğru ise Emirhan Bayrak'ı evinde ziyaret etti. Doğru, bir süre sohbet ettiği Emirhan'a hediye verdi.

Haber-Kamera Atike CEYLAN KAÇARSİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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