Domates üreticisi gencin hareketi fizik kurallarını alt üst etti! İzleyenler bakıp kalıyor

Sosyal medyada domates üreticisi bir gence ait video, viral oldu. Sepetteki domateslerin bir tanesini bile düşürmeden tıra atmayı başaran genç, izleyenlerden tam not aldı.

Domates üreticisi bir gence ait video, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı. Domates toplanması sırasında sepete konulan domatesleri, büyük bir maharet ve ustalıkla kamyona atmayı başaran gencin tekniği alkış aldı.

FIRLATIP BIRAKTI

Domates üreticisi genç, sepeti fırlattıktan sonra hemen geri çekilip, bir başkasını aldı. Hem az yorulan hem de işi hızlandıran genç hakkında "Fizik kurallarını alt üst ettin" yorumları yapıldı. Video çok sayıda izlenme de aldı.