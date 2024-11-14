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Domaniç'teki Sultan Alaaddin Camii Üçüncü Kez Yıkılıyor

Domaniç'teki Sultan Alaaddin Camii Üçüncü Kez Yıkılıyor
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Haberler
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Domaniç ilçesinde, 1837 yılında inşa edilen Sultan Alaaddin Camii'nin deprem riskine karşı 3. kez yıkımına başlandı. Camiyi yeniden inşa eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi minareyi koruma altına aldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Sultan Alaaddin Camii'nin, duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle deprem riskine karşı 3'üncü kez yıkımına başlandı. Yeniden inşa edilecek olan caminin minaresi ise yapıldığı 1837 yılından bu yana orijinalliğini koruyor.

Domaniç ilçesinde 1837 yılında Sultan Alaaddin Vakfı tarafından yapılan, Sultan Alaaddin Camii'nin, zamanla duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle, deprem riskine karşı, 3'üncü kez yeniden yapılmak üzere, yıkım çalışmalarına başlandı. İlk olarak 1926 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen caminin yerine ahşaptan bir cami inşa edildi. Bir süre sonra zamana yenik düşmesi sonucu tekrar yıkılan cami, 1972 yılında ilçedeki köylerin desteği ile tekrar yapılarak günümüze kadar geldi. Zaman içerisinde duvarları çatlayıp, içine su sızmaya başlayan cami için, yapılan yapı denetim testlerinden sonra 2016 yılında yıkım kararı alındı. Karardan 8 yıl sonra başlayan yıkım çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanarak, yeni cami inşaatının başlaması planlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde yeniden inşa edilecek olan caminin tarihi minaresi ise koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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