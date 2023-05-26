Dolandırılan esnafa hayırseverler 70 bin liralık motor hediye etti

Kahramanmaraş'ta bir esnaf elektrikli motor almak isterken dolandırıldı. Sosyal medyada durumu paylaşan depremzede esnafa hayırseverler 70 bin liralık motor hediye etti.

Merkez Onikişubat ilçesinde bakkal esnafı Mehmet Boztepe, iş yerine halden malzeme getirmek için elektrikli motor almak istedi. İnternet üzerinden beğendiği elektrikli motor için 14 bin liraya anlaşan esnaf, parayı sözde motor sahibine gönderdi. Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan esnaf, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Video farklı sosyal medya hesaplarında da paylaşılırken, İstanbul'dan bir grup hayırsever mağdur esnafa 70 bin liralık yeni motor alıp hediye etti.

Videoyu sosyal medyasından paylaşarak mağdur esnafa destek olan Şeref Dere, "Sosyal medya hesabında 14 bin lira dolandırıldığını, motor almak istediğini belirterek, 'Ben düştüm, siz de düşmeyin' diye paylaşım yapmıştı. Ben de bu videoyu istedim, kendi sayfamızda paylaştım. İstanbul'dan duyarlı bir ağabeyimiz, esnaf kardeşleriyle arkadaşımıza sıfır motosikleti aldılar. Şu zamanda bazılarının 'Biz yaptığımız hayırları helal etmiyoruz' dediği dönemde böyle güzel hayır işleyen kardeşlerimizin de olduğunu gördük" dedi.

Yaşadığı olayı anlatıp hayır sahiplerine teşekkür eden Mehmet Boztepe ise, "Bakkal dükkanı işletiyorum. Elektrikli motor almak istedim. İnternette gördüm beğendim ve almak istedim. 16 bin 500 lira yazıyordu. Şahısla konuştuk, öğretmen olduğunu söyledi ve bizi inandırdı. Alacağı parayı rahmetli babasının adına AFAD'a yatıracağını söyledi. Anlaştık, 'Fiyatı 14 bin lira yazayım, bizden olsun' dedi. Yaklaşık bir saat sonra Kahramanmaraş'a geleceğini söyledi. Bir anlık heyecan ile paranın tamamını yatırdım. Bir saat sonra telefonlar kapandı ve bir daha ulaşamadım. İnsanlar telefon üzerinden alışveriş yapacaklarsa dikkatli olsun diye bir video çekmiştim. İnsanları kendime acındırma maksadım yoktu ama Allah razı olsun ismini dahi bilmediğim abilerim yardımcı oldular ve bana yeni motor aldılar. Çok teşekkürler" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ