Dikili Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor

Dikili Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından elde edilen odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yılın dört mevsimi hemşehrilerin yanında olduklarını belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte Dikili Belediyesi tarafından kent merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı gerçekleştiriliyor.

Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıl boyunca budama çalışmalarından elde edilen odunlar yakacak olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

"YILIN DÖRT MEVSİMİ HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sosyal belediyecilik uygulamalarını teker teker hayata geçirdiklerini ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla beraber ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yakacak yardımında bulunmaya başladık. Tüm muhtarlarımızla iletişime geçerek verdikleri bilgiler doğrultusunda yardımlarımızı yapıyoruz. Yılın dört mevsimi hemşehrilerimizin yanındayız." dedi.