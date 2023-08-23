Depremlerin etkilediği Hatay'dan Karaman'a gelen kadın, huzurevi sakiniyle evlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'dan Karaman'a gelen bir kadın, huzurevi sakiniyle evlendi. Berihan Gençoğlu ve Alibeke Özkan çifti, Karaman Belediyesi Mümine Hatun Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'dan Karaman'a gelen kadın, yakınlarının aracılığıyla tanıştığı huzurevi sakiniyle evlendi.

Depremlerin ardından geldiği kentte bir eve yerleşen Berihan Gençoğlu (53), yaklaşık 5 yıldır Karaman Dursun Fakih Huzurevinde kalan Alibeke Özkan (67) ile yakınlarının aracılığıyla tanıştı.

Gençoğlu ve Özkan, bir süre görüştükten sonra evlenmeye karar verdi. Çift, Karaman Belediyesi Mümine Hatun Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.

Çiftin nikah şahitleri, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu ve Huzurevi Müdürü Hasan Hüseyin Tuna oldu.

Alibeke Özkan, gazetecilere, birbirleriyle anlaşacaklarına inandıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Mutlu olmak istediklerini anlatan Özkan, "Birbirimizi beğendik. Anlaşacağımıza kanaat verdik. Hayırlı yola niyetlendik." dedi.

Berihan Gençoğlu, eşiyle tanıştığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Coştu ise ikinci baharlarını yaşadıkları dönemde kendilerinden destek isteyen çiftin, kına ve nikah merasimlerini aynı anda yaptıklarını belirtti.