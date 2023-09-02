- Denizli'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrasında yollar göle dönerken bazı araçlar yolda kaldı.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ani yağış sonrasında vatandaşları hazırlıksız yakalayan yağmur, şiddetini arttırınca kentte bazı yollarda su birikintisi olmasıyla birlikte bazı iş yerleri, depo ve evleri de sular bastı. İhbarlar sonrasında polis ve belediye ekipleri hızla çalışma başlatırken olumsuzluk olan yerlerde olumsuzluklar giderildi. Yağmur yağışı hafif şiddetli şekilde devam ederken ekipler de tedbir amaçlı cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.