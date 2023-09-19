Denizli'de refüjden karşıya geçmek isterken aileye araç çarptı, çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjden karşıya geçmek için bekleyen 4 kişilik aileye, kontrolden çıkan transit araç çarptı. Eğitim gördüğü okulunun önünde ailesiyle ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi'nde seyir halinde olan 20 SV 055 plakalı transit araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aile yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kaza yerine ağır yaralanan A.M., N.M., Y.M. ve G.M.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden biri olan G.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Okuduğu okulunun önünde yaşanan kazada hayatını kaybeden G.M.'nin engellinin bulunması nedeniyle Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ