Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Develi'deki Okulları Yeni Döneme Hazırladı

DEVELİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 8 yükümlüsü, ilçede 8 okulun yeni eğitim öğretim yılı öncesi boya ve tadilatıyla temizliğini yaptı.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projelerine devam ediyor. Denetimli serbestlik kapsamında 8 yükümlü, Develi ilçesinde başlatılan proje kapsamında öğrencilerin olmadığı yaz tatili döneminde; 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi boya, temizlik, ağaç dikim ve bakımı gibi işlerde çalışarak okulları yeni döneme hazırlıyor. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde yürütülen proje kapsamında 10 okuldan 8'inin tamirat ve tadilat işlemleri tamamlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığımızın öncülüğünde Develi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün katkıları ile okullarımızın temizlik ve eğitim öğretime hazırlanması için bir çalışma başlattık. Şu anda 8'inci okuldayız. Okulların genellikle temizliğini yapıyorlar. Bazı okulların boya badana gibi, ihtiyaçlarını da karşıladılar. Bazı okullarımızda da tadilat da yaptılar. Bu ekipte 8 yükümlü bu işi yapıyor. Bunlar temizlik yapıyorlar. Okulların eğitim öğretime hazırlanması için temizlik yapıyorlar. Boya badana yapıyorlar. Ufak tadilat tamirat olursa onları yapıyorlar" diye konuştu.

'ÇOK FAYDALI BİR ÇALIŞMA OLDU'

Bu çalışmaların yükümlülere katkı sağladığını aktaran Arslan, "Sindelhöyük Yenice İlkokulumuzda boya badananın yanında hem de tadilat yaptılar. Orada yeni bir tiyatro sahnesi yaptılar. Okullarımıza bayağı bir faydaları dokundu. Denetimli serbestlik yükümlülerinin birçoğunu tanıyoruz. Hasbelkader böyle bir kader kurbanı olmuşlar. Zaten bunlar denetimli serbestlikteler. Bu yapılanlar hem kendilerine özgüveni getirdi hem de toplumla kaynaşmasını sağladı. Bir de en önemlisi bir şeyler başarmanın sevincini de yaşıyorlar. Bu da çok önemli. En önemlisi de bu. Benim bildiğim çocuklar. Bizi her gördüklerinde muhabbet ediyorlar. Hem okullarımızdaki öğretmen idarecilerle diyaloglarını geliştirdiler hem topluma uyum sağlamalarını geliştirdiler. Bence çok faydalı bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

