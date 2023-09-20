Demir doğrama ustası aracına hurda malzemelerden su kliması taktırdı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde demir doğrama ustası, sıcaklıklarla baş edemeyince aracına hurda malzemelerden su kliması taktırdı. Kamyonet aracına bin TL'ye mal olan su kliması sayesinde serinleyen Zeyrek, gazlı klima taktırmak yerine daha düşük maliyetli bir çözüm bulduğunu belirtti.

Sıcaklıkla baş edemeyen vatandaş aracına atıl malzemelerden klima yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde demir doğrama ustası, sıcaklıklarla baş edemeyince aracına hurda malzemelerden su kliması yaptı.

Silopi ilçesinde hava sıcaklarının mevsim normallerin üzerinde seyretmesiyle demir doğrama ustası Hazım Zeyrek, serinlemek için kamyonet aracına su kliması yaptı. 2010 model kamyonetinde klima olmayan Zeyrek, 20 bin lira maliyeti olan klimayı hurda malzemelerle bin TL'ye yaptı.

Gazlı klima taktırdığı takdirde 20 bin TL masraf çıkacağını ve sorunu bin TL ile çözdüğünü söyleyen, Zeyrek, "Bildiğiniz gibi bölgemizde son yılların en sıcak mevsimini yaşıyoruz. Araç sürmek ve seyahat etmek aşırı sıcak. Kendimiz çözüm ürettik. Normal gaz kliması yapsak 20 bin TL'ye masraf oluyor. Biz de bunu en düşük maliyetle bin TL'ye yaptık. Hurdacıdan eski bir fan getirdik, bir de küçük bir su pompası aldık. Arabanın arkasında gördüğünüz gibi bir kabin yaptık, su peteği taktırdık. Allah'a şükür şu an devamlı soğuk hava içeri giriyor. Serin hava alıyoruz. Aracın kendi kliması olmadığı için böyle bir yöntem denedik" dedi.