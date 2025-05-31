Dededen Torununa Korumacı Annelik: İstiklal Marşı Sağanak Altında Dinlendi

Dededen Torununa Korumacı Annelik: İstiklal Marşı Sağanak Altında Dinlendi
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir dede, torununu ıslanmaması için sırtında taşıyarak İstiklal Marşı'nın okunmasını sağanak altında dinlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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