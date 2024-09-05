Damadın arkadaşları kadın kılığına girerek vinçle düğüne indi
Malatya'da yapılan bir düğünde, damadın 2 arkadaşı kadın kılığına girerek vinçle salonun ortasına indi. Damada sarılarak dans eden gençlerin müzik eşliğinde sergiledikleri figürler düğüne renk kattı.
Türkiye son dönemde birbirinden ilginç düğün görüntülerine sahne olurken bunlardan biri de Malatya'da dünyaevine giren bir çiftin en mutlu gecesinde yaşandı.
SALONUN ORTA YERİNE İNDİLER
Malatya'da yapılan bir düğünde, damadın 2 yakın arkadaşı vinçle düğün salonun orta yerine indi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında damadın yanına koşan kadın kılığındaki 2 erkek bir anda dans etmeye başladı.
DÜĞÜNE RENK KATTILAR
Müziğin etkisiyle damada sarılarak birbirinden ilginç figürler sergileyen şahısların sergiledikleri görüntü düğüne büyük renk kattı.