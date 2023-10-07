Cunda Adası'ndaki Otelin Jeneratör Odasında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Cunda Adası'nda bulunan bir otelin jeneratör odasında çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Balıkesir'in Cunda Adası'nda, açılış hazırlığı yapılan bir otelin jeneratör odasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ayvalık ilçesine bağlı adanın Yeni Yol mevkisinde bulunan ve inşaatı kısa süre önce tamamlanan otelin alt katında yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arazöz ve 16 kişilik ekibin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

İlk belirlemelere göre jeneratör arızasından kaynaklanan ve mazot deposunun da tutuştuğu yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.