Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Beylikova'da Başladı

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Özkan Alp, Atatürk büstüne çelenk koydu. Kutlamalar, çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Özkan Alp, Atatürk büstüne çelenk koydu.

Beylikova Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Kutlamaları, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Özkan Alp'in Atatürk büstüne çelenk koyma töreni ile başladı. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla tören son buldu.

Kutlamalar kapsamında 28 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Beylikova Saat Kulesi Meydanı'nda Türk bayrakları ile fener alayı yürüyüşü yapılacak. 29 Ekim Pazar günü saat 10.00 da ise Cumhuriyet Alanında Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları devam edecek. - ESKİŞEHİR