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Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında bir izleyicinin yönelttiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" yanıtını verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NEYİN TÖVBESİNİ EDECEK?"

Programı takip eden bir izleyicinin X üzerinden gönderdiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.

"ŞU AN GÜNAH YAZILMIYOR Kİ ZATEN İMANSIZ"

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek."

Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
Erdem Aksoy
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Yorumlar (52)

Haber Yorumlarıozgur148 null:

senin gittiğin cennete gerek yok zaten

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Sanki cehennem bu tüccarın tekelinde o karar veriyor kimin nereye gideceğine bunun gibiler yüzünden gençler dinden uzaklaşıyor

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme178
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Haber YorumlarıMGk:

Olaya İslami gözle bakmış haklı birileri duyar kasmasın.. Sonuç da bizim dinimiz bize sizin dininiz size

Yorum Beğen176
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıVolkan Kılıç:

Kendi yaradan yerine koyma .din tüccar

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme137
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Haber YorumlarıAlex:

BEN SENİN İMANINDAN ŞÜPHE EDİYORUM CÜBBELİ O CENNETTE SEN VARSAN ATEŞTE YANAYIM DAHA İYİ…

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıAlkurt:

Cübbeli, Allah'ın yerine karar verdiğinin farkında mısın, ve şirk koştuğununda farkında misin? Tövbe et...Allah bilir kulunun cehenneme mi cennete mi gidecegini..İcardi yi tanımam etmem, ama o da Allah in Kulu ve tövbesinide Allah kabul eder mi etmez mi biz bilemeyiz.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme80
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Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Tevbe kapısı hep açık, Cübbeli kendi yorumunu katmadi gençler. Tevbe eden sıfır günahsız olarak başlar, ölene kadar bu kapı açık unutmayın

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSirvan:

Orta çağa geri döndük papaz cüppeli endüljans mahkemesini kurup insanların imanını sorgulamaya başladı oysa sekülerleşme çağını atlatmıştık ama başpiskopos cüppeli denen züpeyi aşamadık Yarın bizi afaroz ederse şaşmayın nerdesin eyyyyyyyy martın luther ??????

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıCahi Savar:

Hoca yanmaz kefen cehhenem ateşinden koruyordu değil mi? İcardiye ondan satsanız diyorum.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıMapo 77:

hoca GS icin cok goller atti biz cemaat olarak cok dua ediyoruz cennette yanimizda olmasini istiyoruz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme38
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