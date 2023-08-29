Çorum'da Köprüden Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Yaşam Haberleri
Çorum'un İskilip ilçesinde köprüden dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elmalı köyünde Şükrü Kaya'ya ait inek, otlamadan dönerken köprüden geçtiği sırada dere yatağına düştü. Çevredeki vatandaşlar, ineği dere yatağından çıkaramayınca 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden İskilip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği dere yatağından çıkardı.
Çorum'un İskilip ilçesinde köprüden dere yatağına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elmalı köyünde Şükrü Kaya'ya ait inek, otlamadan dönerken köprüden geçtiği sırada dere yatağına düştü.
Çevredeki vatandaşlar, ineği dere yatağından çıkaramayınca 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden İskilip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği dere yatağından çıkardı.