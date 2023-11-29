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Çorum'da Bulunan Paranın Sahibi Bulundu

29 Kasım 2023 12:52 Son Güncelleme: 12:53 Abone Ol

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti. Feyyaz Çetin, bulduğu parayı Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Parayı sahibi olan Mehmet İpek, ispatladıktan sonra teslim aldı ve Çetin'e teşekkür etti.