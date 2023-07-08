Çorum Belediyesi tarafından Çomar Barajı etrafında kurulan lavanta bahçesi düzenlenen törenle açıldı. Yaz boyunca misafirlerini ağırlayacak olan lavanta bahçesi ilk gününde gezenleri kendine hayran bıraktı. Daha önce atıl olarak duran alanda lavanta bahçesinin yanı sıra tıbbı aromatik bitki üretiminin yanı sıra çocukları toprakla buluşturacak olan mini bir bahçe bulunuyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da çok güzel yerler bulunduğunu ancak hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Bu yerlerin önemli bir bölümünün mezbelelik ve atıl durumda olduğuna dikkat çeken Başkan Halil İbrahim Aşgın, bu mekanların en başında ise Çomar barajı ve etrafının geldiğini hatırlattı. Geçmişte Park Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık olarak kullanılan bölgenin de herhangi bir işlevi olamayan atıl bir nokta olduğunu anlatan Başkan Aşgın, 'Lavanta bahçesi olarak kurduğumuz bu alan daha önce Park Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık olarak hizmet vermiş. Fidanlığın taşınmasıyla herhangi bir işlevi olamayan atıl bir noktaydı. Bazı illerde lavanta bahçelerinde başta gelin damatlar olmak üzere insanların fotoğraflarını görüyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucu burasının en güzel lavanta bahçesi olarak değerlendirilmesini kararlaştırdık. Geçtiğimiz yıl lavantalarımızı diktik. Lavantalar acaba tutacak mı? Çiçek açacak mı diye bekledik. Büyük bir emek verildi. İkinci yılında bu hale geldi. Bölgede 10 bin adet lavantayı toprakla buluşturduk' dedi. Bahçenin sadece lavanta bahçesi olmasını istemediklerinin anlatan Aşgın, 'Nostaljik unsurlar ilave ettik. Bahçemize aromatik bitkiler diktik. 2 bin adet ada çayı 4 bin adet altın otunu toprakla buluşturduk. Çocuklarımız bilgisayar ve tablet dışında toprakla buluşturmak amacıyla 'Minik eller toprakla buluşuyor' projesi hazırladık. Bir sebze nasıl yetişir, hangi aşamalardan sonra sofralara gelir bunu göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta bahçesi açıldı

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından Çomar Barajı etrafında kurulan lavanta bahçesi düzenlenen törenle açıldı.

Yaz boyunca misafirlerini ağırlayacak olan lavanta bahçesi ilk gününde gezenleri kendine hayran bıraktı. Daha önce atıl olarak duran alanda lavanta bahçesinin yanı sıra tıbbı aromatik bitki üretiminin yanı sıra çocukları toprakla buluşturacak olan mini bir bahçe bulunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da çok güzel yerler bulunduğunu ancak hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Bu yerlerin önemli bir bölümünün mezbelelik ve atıl durumda olduğuna dikkat çeken Başkan Halil İbrahim Aşgın, bu mekanların en başında ise Çomar barajı ve etrafının geldiğini hatırlattı.

Geçmişte Park Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık olarak kullanılan bölgenin de herhangi bir işlevi olamayan atıl bir nokta olduğunu anlatan Başkan Aşgın, "Lavanta bahçesi olarak kurduğumuz bu alan daha önce Park Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık olarak hizmet vermiş. Fidanlığın taşınmasıyla herhangi bir işlevi olamayan atıl bir noktaydı. Bazı illerde lavanta bahçelerinde başta gelin damatlar olmak üzere insanların fotoğraflarını görüyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucu burasının en güzel lavanta bahçesi olarak değerlendirilmesini kararlaştırdık. Geçtiğimiz yıl lavantalarımızı diktik. Lavantalar acaba tutacak mı? Çiçek açacak mı diye bekledik. Büyük bir emek verildi. İkinci yılında bu hale geldi. Bölgede 10 bin adet lavantayı toprakla buluşturduk" dedi.

Bahçenin sadece lavanta bahçesi olmasını istemediklerinin anlatan Aşgın, "Nostaljik unsurlar ilave ettik. Bahçemize aromatik bitkiler diktik. 2 bin adet ada çayı 4 bin adet altın otunu toprakla buluşturduk. Çocuklarımız bilgisayar ve tablet dışında toprakla buluşturmak amacıyla "Minik eller toprakla buluşuyor" projesi hazırladık. Bir sebze nasıl yetişir, hangi aşamalardan sonra sofralara gelir bunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.