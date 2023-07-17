Çorum Alaca'da Otomobil Galerisine Yılan Girdi

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil galerisine giren yılan paniğe neden oldu. İşyeri sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğaya saldı.