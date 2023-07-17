Çorum Alaca'da Otomobil Galerisine Yılan Girdi
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil galerisine giren yılan paniğe neden oldu. İşyeri sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğaya saldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, bir otomobil galerisine giren yılan paniğe neden oldu.
Alaca Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine yılan girdi. Galeride yılanı fark eden işyeri sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı.
Ekipler yakaladıkları yılanı tekrar doğaya saldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam