Çocuklar kamyoneti havuza çevirdi
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Bursa'da termometrelerin 42 dereceleri görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi. Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu. Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi.
Çocuklar kamyoneti havuza çevirdi
Bursa'da ilginç serinleme yöntemi
BURSA - Bursa'da termometrelerin 42 dereceleri görmesi sonrası çocuklar kamyonetin dorsesini havuza çevirdi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde çocuklar, hava sıcaklarının iyice artmasından bunalarak bir kamyonetin dorsesini havuza çevirdi. Dorseye muşamba seren çocuklar daha sonra dorseyi su ile doldurdu. Doldurdukları suda yüzen çocukların sevinci amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Aktaş - Yaşam