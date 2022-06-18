Çocuk, metrodan kaçak geçti! Annesinin durumu fark ettikten sonra yaptığı takdir topladı

Bir Uzak Doğu ülkesinde güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada dolaşıma girdi.

KAÇAK GEÇİŞ YAPTI

Küçük çocuk, usulsüz şekilde annesinin hemen arkasından metro istasyonuna kaçak şekilde girdi. Anne, çocuğunun bu hareketini kısa süre içerisinde fark etti.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Anne, çocuğuna dönerek yaptığının yanlış olduğunu dile getirdi ve kart basıp yeniden geçmesini istedi. Çocuk da annesini dinleyerek kart bastıktan sonra yeniden metro istasyonuna girdi.

"AHLAKIN TEMELİ AİLEDE ATILIR"

Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcıların yaptığı en sık yorum ise "Ahlakın temeli ailede atılır" yorumu oldu.