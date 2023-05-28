Çivril'de Sağanak ve Dolu Sonrası Su Baskınları

Denizli'nin Çivril ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Oy kullanmaya giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çarşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Mahalle sakinleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.