Çıldır Gölü'nde Yeşil Sinek Fırtınası Görüntülendi

Çıldır Gölü'nde Yeşil Sinek Fırtınası Görüntülendi
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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde üreyen yeşil sineklerin toplu halde uçuşları, kar fırtınasını andıran görüntüler oluşturdu. Yöre halkı tarafından zararsız olduğu belirtilen sinekler bu yıl daha fazla görüldü.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde üreyen yeşil sineklerin toplu halde uçuşları kar fırtınasını anımsattı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı. Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının 'yeşil sinek' olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkat çekti.

Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye giden Fatih Balcı, bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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