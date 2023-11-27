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Cihanbeyli'de Sağanak Yağış Sonrası Temizlik Çalışması

Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. İlçenin bazı mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, arazilerde ve mahalle içlerinde su baskınlarına yol açtı. Cihanbeyli Belediyesi ekipleri, zarar gören mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan zarar gören yollarda da Belediye ekipleri bakım onarım çalışması yapıyor.