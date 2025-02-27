Çiğköfteci yaptığı şakayla müşterinin aklını aldı: Öldüm mü acaba?

Dükkana gelen müşteri ilk başlarda ne olduğuna anlam vermese de çiğköftecinin büyük bir kararlılıkla şakayı sürdürmesi müşterinin kendisini sorgulamasına neden oldu.

"ÖLDÜM MÜ ACABA?"

Dükkan çalışanının ve bir başka müşterinin de dahil olduğu şaka sonucunda gerçekten görünmediğine inanan adamın panik halleri ve "Öldüm mü acaba?" diyerek kendisini sorguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.