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Çiğköfteci yaptığı şakayla müşterinin aklını aldı: Öldüm mü acaba?

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir çiğ köfte dükkanında işletme sahibi, dükkana giren müşteriye görünmezlik şakası yapınca, müşteri kısa süreli bir panik yaşadı ve bir anlığına öldüğünü sandı.

Dükkana gelen müşteri ilk başlarda ne olduğuna anlam vermese de çiğköftecinin büyük bir kararlılıkla şakayı sürdürmesi müşterinin kendisini sorgulamasına neden oldu.

"ÖLDÜM MÜ ACABA?"

Dükkan çalışanının ve bir başka müşterinin de dahil olduğu şaka sonucunda gerçekten görünmediğine inanan adamın panik halleri ve "Öldüm mü acaba?" diyerek kendisini sorguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çiğköfteci yaptığı şakayla müşterinin aklını aldı: Öldüm mü acaba?
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıclass tedarik:

kurgu oldugunu anlayamacak mılyonlarca ınsan yasıyorsa bu ulkede bosverın herseyı

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFatih Sultan:

yazık la adama

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme11
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