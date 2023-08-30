Sinop'ta çevre gönüllüsü Ali Alp, şehirde zarar gören yerlerde bakım çalışması yapıyor. Emekli olduktan sonra tüm vaktini Sinop'un doğasına ve temizliğine ayıran Alp, çiçeksiz yerlere çiçekler ekiyor ve çevre temizliği yapıyor.

Çevre gönüllüsünden şehre bakım

SİNOP - Sinop'ta 61 yaşındaki çevre gönüllüsü şehirde zarar gören yerlerde bakım çalışması yapıyor.

Çevre gönüllüsü Ali Alp, emekli olduktan sonra tüm vaktini Sinop'un doğasına ve temizliğine ayırıyor. Şehir merkezindeki çiçeksiz yerlere çiçekler eken/diken gönüllü, çevre temizliği de yapıyor.

Çevre gönüllüsü Ali Alp yaptığı açıklamada, "Sinop'ta yeni yapılan Kent Meydanı'nda bazı yerlerde bozulmalar başladı. Dikilen süs bitkilerinden sadece birkaçı kaldı. Yağmur sularının gitmesi için mazgallar yapıldı, yüzde 90'ı kapalı vaziyette. Ben de kendi imkanlarım ile bozulan yerleri onarmaya, kapanan yerleri açmaya ve bakım yapmaya çalışıyorum. Sinop'un doğal güzelliğini korumak için gönüllü olarak çalışıyorum" dedi.