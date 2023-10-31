Çayırova'da başıboş at sahibine teslim edildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde başıboş halde bulunan at, Tekirdağ'daki sahibine teslim edildi. Çayırova Belediyesi ekipleri, atın çöpleri dağıttığı ve trafiği tehlikeye soktuğu şikayetleri üzerine harekete geçti. Atın kulak küpesinden sahibinin Çorlu'da yaşadığı tespit edildi ve at sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde başıboş halde bulunan at, Tekirdağ'daki sahibine teslim edildi.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şekerpınar Mahallesi'nde başıboş gezen atın çöpleri dağıttığı, trafiğe girerek araç ve yaya güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair şikayetler üzerine harekete geçildi.

Ekipler, başıboş dolaşan atın kulak küpesinden sahibinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadığını tespit etti.

Bunun üzerine Çayırova'ya gelen sahibine, at teslim edildi.