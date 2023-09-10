Çanakkale'de makilik alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kavakköy köyü mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın askeri bölgede devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası'na sıçradı. Askeri bölgede devam eden yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE