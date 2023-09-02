Çanakkale'de Kamyonet Uçurumdan Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçurumda yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde uçurumda yuvarlanarak dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Evciler köyünden Çavuşlu köyüne gitmek üzere yola çıkan Metin Ergin (58) idaresindeki 17 AP 139 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Metin Ergin'in dün gece evinden ayrıldığı, kazanın sabah bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ekiplerine bildirildiği öğrenildi.