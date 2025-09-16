Haberler

Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git

Güncelleme:
Bir fizyoterapistin namaz kılmaya gittiği caminin hocasına uyguladığı tedavinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Hocanın boyun ağrısı çektiğini öğrenince kısa bir işlem yapan fizyoterapiste hoca "Yarabbi sen bize yardım et, nereden düştük bu belaya. Namazını kıldın evine git" karşılığını verirken o anlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Bir fizyoterapistin, namaz kılmaya gittiği camide hocaya yaptığı kısa tedavi uygulaması izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

HOCANIN TEPKİSİ İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Boyun ağrısı çektiğini öğrenen fizyoterapist, imamın yanına giderek kısa bir işlem gerçekleştirdi. O anlarda hocanın tepkisi ise izleyenleri güldürdü. Fizyoterapistin müdahalesi sırasında, "Yarabbi sen bize yardım et, nereden düştük bu belaya. Namazını kıldın evine git" sözleriyle espri yapan imam, samimi tavrıyla dikkat çekti.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Tedavi anlarının kaydedildiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyenler, hem fizyoterapistin duyarlılığını hem de imamın doğal yaklaşımını takdir ederek, videoya yoğun ilgi gösterdi.

Hocam adamın işinin uzmanı olduğu belli ve sizde gülücükler tedaviye eşlik etmişsiniz..buda tedavinin sizi düzelttiğine işarettir.. geçmiş olsun...

