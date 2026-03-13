Haberler

Karabük'te Cuma Namazı Kılan Kişi Camide Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Karabük'te 57 yaşındaki Nurkan Bilgiç, cuma namazı sırasında camide fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

KARABÜK'te Nurkan Bilgiç (57), camide cuma namazı kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kapullu Mahallesi'nde meydana geldi. Nurkan Bilgiç, Merkez Camisi'nde cuma namaz kıldığı sırada fenalaştı. Cemaatin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgiç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Nurkan Bilgiç'in cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
