Seyir halindeki tır alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sürücüsünün idaresinde olan tırın dorse kısmında bir anda dumanlar yükseldi. Sürücünün durumu fark etmesiyle araç hemen kenarı çekildi. Hızla büyüyen alevler tırdan anayoldaki otluk alana sıçradı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen tırı söndüren ekipler yol kenarında otluk alana sıçrayan alevleri de hızla söndürdü. Tırın alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, yangında korkulan olmadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.