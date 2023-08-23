Bursa'da Kamyonetin Arkasında Asılı Giden Baba ve Oğlu Tehlike Saçtı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kamyonetin arkasında asılı giden baba ve oğlu, tehlikeli bir şekilde ilerlemeye devam etti. Arkadan gelen otomobil için de tehlike oluşturan bu durum, çevredekileri şaşkına çevirdi.

Kamyonetin kasasına asılı giden baba oğul, kamerada

Kamyonetin kasasına asılı giden baba oğul, pes dedirtti

BURSA - Bursa'da kamyonetin arkasında asılı giden baba ve oğul, canlarını hiçe saydı. Arkadan gelen otomobil içinde tehlike saçan 2 kişi, inişli çıkışlı virajlı yolda asılı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Pes dedirten olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin kasasında 2 kişinin asılı olduğu görenler, cep telefonuna sarıldı. Birinin çocuk olduğunu fark eden arkadaki sürücü, kornaya basarak kamyonet sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Ancak oralı olmayan kamyonet sürücüsü de, arkasında asılı olduğunu fark etmediği 2 kişiyle karanlıkta kayboldu.