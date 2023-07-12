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Bursa'da Havalar Isınınca Su Parkları Doldu Taştı

Yaşam Haberleri

Bursa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su parkları vatandaşlar tarafından tercih edilen yerler haline geldi. Çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişi suyun altında serinlemeye çalıştı.

Bursa'da havalar ısınınca su parkları doldu taştı

Gencinden yaşlısına bir çok kişi suyun altında serinledi

BURSA - Bursa'da hava sıcaklıkları 32 dereceleri görünce, çocuğundan yetişkinine, gencinden yaşlısına herkes serinlemenin çarelerini aradı. Kent merkezindeki şadırvanlar dolup taşarken, su parkları ise herkes tarafından en çok tercih edilen yerler oldu.

ürkiye'de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarındaki artış Bursa'yı da etkiledi. Vatandaşlar sıcak havalardan bunalırken kendilerine çözüm üretmeye çalıştı. Çocuklarla birlikte fıskiyeni altına girerken, yetişkinler de onlarla birlikte hem serinledi hem eğlendi. Bir vatandaş ise, "Evde dursak sıcak, dışarıya çıkıyoruz daha da sıcak" dedi.

Sıcak havalardan dolayı bunalan bir sokak müzisyeni, 3 gündür sıcaklardan dolayı müzik yapmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Göktuğ Erdem - Yaşam

Bursa Yaşam Haberler

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