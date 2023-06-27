Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Mezarlık Seferleri Düzenliyor

Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek.

Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek.

Burhaniye Belediyesi, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için bugün 14.00-17.00 saatleri arasında mezarlıklara ücretsiz sefer düzenliyor. Seferlerin hareket noktası Belediye Hizmet Binası önü olacak ve her saat başı Börülce Kabristanlığı ve Geriş Kabristanlığı'na ücretsiz otobüs kaldırılacak.